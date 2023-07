Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client J&J: fait appel de la décision du tribunal des faillites information fournie par Cercle Finance • 31/07/2023 à 15:07









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson a annoncé vendredi que sa filiale LTL Management ferait appel de la décision du tribunal des faillites des États-Unis qui a rejeté son dossier de mise en faillite.



LTL proposait un plan de réorganisation avec un règlement de 8,9 milliards de dollars afin de résoudre toutes les réclamations dans le dossier du talc, dossier suivi pas des avocats représentant quelque 60 000 demandeurs.



Le tribunal a néanmoins reconnu que plaider ces différentes affaires dans le cadre du système de responsabilité civile prendrait des décennies et gaspillerait une fortune, notamment en honoraires d'avocat.



'Nous ne sommes respectueusement pas d'accord avec la conclusion du tribunal de la faillite selon laquelle la'responsabilité substantielle' à laquelle LTL est confrontée en raison du volume massif de réclamations relatives au talc qui lui sont opposées n'établit pas une détresse financière 'immédiate' ', a déclaré Erik Haas, vice-président mondial du contentieux.



' Le Code des faillites n'exige pas qu'une entreprise soit engloutie dans les 'flammes' pour demander une réorganisation soutenue par la grande majorité des demandeurs', ajoute-t-il.



Et de prévenir que si le système de la responsabilité délictuelle est retenu, J&J plaidera vigoureusement en jugeant les réclamations 'sans fondement' et le laboratoire intentera ses propres actions 'pour remédier aux abus du barreau des plaignants qui ont engendré ce faux litige.'



'La Société continue de croire que les allégations de talc présentées contre la Société sont spécieuses et manquent de fondement scientifique.', ajoute J&J.





