Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client J&J : fabrication d'un éventuel vaccin du Covid-19 Cercle Finance • 24/04/2020 à 16:30









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson a déclaré que Janssen Pharmaceutical travaille avec Emergent BioSolutions pour soutenir la fabrication de son candidat vaccin COVID-19 expérimental. Selon les termes de l'accord, Emergent fournira des services de fabrication à partir de 2020 et réservera également des capacités opérationnelles pour potentiellement soutenir la fabrication commerciale du vaccin à partir de 2021. J&J a déjà commencé les préparatifs de la production de vaccins dans ses installations de Leiden, aux Pays-Bas, dans le but de lancer des essais cliniques humains de phase 1 en septembre. J&J s'est engagé à produire et à fournir rapidement plus d'un milliard de doses de son vaccin, qui pourraient être disponibles au début de 2021.

Valeurs associées JOHNSON&JOHNSON NYSE -0.71%