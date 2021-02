Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client J&J : EUL demandée à l'OMS pour le vaccin contre la Covid Cercle Finance • 19/02/2021 à 14:02









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson annonce que sa filiale Janssen a présenté à l'Organisation mondiale de la santé (OMS) une demande d'autorisation d'utilisation en urgence (EUL) pour son candidat vaccin à dose unique contre la Covid-19. L'ensemble de données fournies ce jour comprend les résultats provisoires d'efficacité et de sécurité de l'essai clinique de phase III 'Ensemble'. La présentation de données cliniques à l'OMS par le groupe de santé est maintenant complète. Pour rappel, le processus EUL constitue une condition préalable à la fourniture de vaccins à la nouvelle facilité COVAX, mécanisme mondial pour distribuer des vaccins contre la Covid-19 dans 190 pays, dont 92 à faible revenu.

