J&J: Eugene A. Woods rejoint le conseil d'administration

(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson a annoncé la nomination d'Eugene A. Woods, le directeur général d'Advocate Health, au sein du conseil d'administration.



'M. Woods a une carrière impressionnante dans la direction et la transformation des systèmes de santé tout en donnant la priorité à la prestation de soins équitables et de haute qualité aux patients. Le conseil d'administration est impatient de travailler avec lui alors que la société continue de se concentrer sur l'innovation en matière de soins de santé et de relever les défis de santé les plus difficiles' a commenté Joaquin Duato, directeur général de Johnson & Johnson.



Eugene A. Woods est présenté comme 'un leader éminent' du secteur des soins de santé avec plus de trois décennies d'expérience dans la direction et l'exploitation d'hôpitaux.



En tant que directeur général d'Advocate Health, il dirige d'ailleurs l'un des plus grands systèmes de santé à but non lucratif des Etats-Unis, fournissant des soins à plus de six millions de patients dans 68 hôpitaux et plus de 1000 établissements de soins.





