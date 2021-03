Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client J&J : étude prometteuse pour le traitement du VIH Cercle Finance • 08/03/2021 à 11:03









(CercleFinance.com) - Les sociétés pharmaceutiques Janssen, de Johnson & Johnson, ont présenté samedi 6 mars des données positives à long terme issues d'un essai mondial de phase 3b qui portait sur l'évaluation du premier schéma thérapeutique incluant deux médicaments à action prolongée, à savoir la rilpivirine (de Janssen) et le cabotégravir (de ViiV Healthcare) dans le cadre du traitement de l'infection au VIH chez les adultes. Les résultats ont montré l'efficacité de l'administration mensuelle du dosage tout comme une administration tous les deux mois chez les adultes dont la charge virale est indétectable. 'Les données de l'étude (...) sont une preuve supplémentaire que ce régime injectable à action prolongée pourrait offrir une nouvelle option de traitement prometteuse pour les personnes vivant avec le VIH - et nous sommes extrêmement fiers des progrès scientifiques que cela représente', a déclaré Ruxandra Draghia-Akli, à la tête de la R&D en santé publique mondiale chez Janssen Research & Development, LLC.

Valeurs associées JOHNSON&JOHNSON NYSE +2.03%