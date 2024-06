Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client J&J: essai prometteur pour Tecvayli dans le myélome multiple information fournie par Cercle Finance • 04/06/2024 à 17:06









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson fait savoir que des données de long terme issues d'une étude pivot de phase 1/2 portant sur le Tecvayli (teclistamab-cqyv) ont montré des réponses 'profondes et durables' chez les patients atteints de myélome multiple récidivant ou réfractaire (MMRR) ayant déjà reçu au moins trois lignes de traitement.



Ces données ont été présentées plus en détail lors de la réunion annuelle 2024 de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO).



Selon Niels van de Donk, M.D., professeur d'hématologie à l'Université médicale d'Amsterdam, et chercheur principal de l'étude, ces résultats mettent en évidence le potentiel du teclistamab à transformer le paradigme de traitement.





Valeurs associées JOHNSON&JOHNSON 146.45 USD NYSE -0.90%