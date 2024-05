Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client J&J: essai positif pour Tremfya dans la colite ulcéreuse information fournie par Cercle Finance • 21/05/2024 à 11:32









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson a annoncé les premiers résultats d'une étude de Phase 3 portant sur le Tremfya (guselkumab) dans le traitement de la colite ulcéreuse modérément à sévèrement active.



L'étude a montré que 50 % des patients recevant 200 mg de Tremfya toutes les quatre semaines et 45,2 % des patients recevant 100 mg toutes les huit semaines ont atteint une rémission clinique à la semaine 44, contre 18,9 % pour le placebo.



De plus, 67 % et 71 % des patients en rémission clinique ont également atteint une rémission endoscopique.



Les deux dosages de Tremfya ont aussi satisfait aux neuf principaux critères secondaires, avec des améliorations significatives par rapport au placebo.

Ces résultats suggèrent que Tremfya pourrait offrir une nouvelle option thérapeutique prometteuse pour les patients atteints de colite ulcéreuse.





