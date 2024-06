Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client J&J: essai concluant pour Carvykti dans le myélome multiple information fournie par Cercle Finance • 04/06/2024 à 17:17









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson a annoncé des résultats positifs issus d'une étude de phase III portant sur le Carvykti (ciltacabtagene autoleucel; cilta-cel) chez les patients atteints d'un myélome multiple (y compris un myélome multiple fonctionnel à haut risque) ayant déjà suivi une ligne de traitement et étant réfractaires au lénalidomide.



L'étude montre que Carvykti a amélioré de manière significative la survie sans progression (SSP) par rapport aux traitements standards à base de pomalidomide, de bortézomib et de dexaméthasone (PVd) ou de daratumumab, de pomalidomide et de dexaméthasone (Dpd).



Ces données ont été présentées lors d'une présentation orale lors du congrès annuel 2024 de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO) et seront également partagées lors du congrès 2024 de l'Association européenne d'hématologie (EHA).









Valeurs associées JOHNSON&JOHNSON 146.47 USD NYSE -0.89%