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J&J envisagerait de racheter Ollin Biosciences pour un montant pouvant atteindre 3,4 milliards de dollars, selon le Financial Times
information fournie par Reuters 16/11/2026 à 01:46

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JNJ.N , filiale de Johnson & Johnson, pourrait annoncer dès lundi un accord visant à racheter la société de biotechnologie texane Ollin Biosciences pour un montant pouvant atteindre 3 ,4 milliards de dollars, a indiqué le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

Voici quelques détails:

  • Selon les termes actuellement en discussion, J&J pourrait verser aux actionnaires d’Ollin 2,2 milliards de dollars en espèces dès le départ, puis 1,2 milliard de dollars supplémentaires sous forme de paiements d’étapes potentiels, précise le journal

  • En juin , Ollin a levé 330 millions de dollars afin de faire avancer les essais cliniques de phase avancée de son médicament expérimental OLN324, destiné au traitement de l’œdème maculaire diabétique (DME) et de la dégénérescence maculaire liée à l’âge de type humide (AMD), deux causes majeures de perte de la vue

  • Reuters n’a pas pu vérifier immédiatement cette information. Ni Johnson & Johnson ni Ollin Biosciences n’ont immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters en dehors des heures de bureau

  • J&J a racheté cette année la société de biotechnologie Firefly Bio pour 1 milliard de dollars en espèces, dans le but d’élargir son portefeuille de médicaments anticancéreux. La société a également racheté en 2025 le laboratoire pharmaceutique Intra-Cellular Therapies, spécialisé dans la maladie de , pour 14,6 milliards de dollars afin de renforcer sa présence sur le marché des traitements des troubles neurologiques

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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