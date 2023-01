Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client J&J: échec d'une étude sur un potentiel vaccin contre le VIH information fournie par Cercle Finance • 18/01/2023 à 16:37









(CercleFinance.com) - Les sociétés pharmaceutiques Janssen de Johnson & Johnson, en collaboration avec un consortium de partenaires mondiaux, ont annoncé aujourd'hui les résultats d'un examen indépendant et programmé des données de l'étude de phase 3 Mosaico portant sur le régime vaccinal anti-VIH expérimental de Janssen.



Le comité indépendant de surveillance des données et de la sécurité (DSMB) de l'étude a déterminé que le régime n'était pas efficace pour prévenir l'infection par le VIH par rapport au placebo chez les participants à l'étude.



Aucun problème d'innocuité lié au schéma vaccinal n'a été identifié précise le laboratoire, qui ajoute que l'essai clinique Mosaico va être interrompu.



' Nous sommes déçus de ce résultat et sommes solidaires avec les personnes et les communautés vulnérables et affectées par le VIH ', a déclaré Penny Heaton, M.D., Global Therapeutic Area Head, Vaccines, Janssen Research & Development, LLC.







