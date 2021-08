Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client J&J : dose de rappel Covid nécessaire pour certains dit l'HAS information fournie par Cercle Finance • 24/08/2021 à 14:44









(CercleFinance.com) - Alors que la France fait face à une résurgence de l'épidémie de Covid-19 liée au variant 'Delta', la Haute Autorité de Santé (HAS) propose l'injection d'une dose de rappel avec un vaccin à ARNm pour les personnes de 65 ans et plus, et celles présentant des comorbidités. L'HAS précise toutefois que son avis reste conditionné à la validation de ce rappel par l'agence européenne du médicament (EMA). En ce qui concerne les personnes primo-vaccinées avec le vaccin unidose Janssen (J&J), la HAS recommande qu'une dose de rappel avec un vaccin à ARNm (Comirnaty de Pfizer-BioNTech ou Spikevax de Moderna) leur soit proposée à partir de 4 semaines après la première injection. Par ailleurs, quel que soit le vaccin utilisé pour la primovaccination avec un vaccin à ARNm, la HAS indique que pour la dose de rappel, 'les deux vaccins à ARNm disponibles (Comirnaty et Spikevax) sont tous les deux très efficaces contre les formes graves de Covid-19.' Enfin, la HAS considère qu'il n'y pas, à ce jour, de donnée en faveur de l'administration systématique d'une dose de rappel au-delà des personnes ciblées par les annonces gouvernementales et par son avis. 'Toutefois, l'administration d'une dose de rappel deviendra probablement nécessaire au cours des mois qui viennent, sans qu'il soit encore possible à ce stade de se prononcer précisément, ni sur la population cible ni sur le calendrier', conclut-elle.

