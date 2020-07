Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client J&J : données positives pour un traitement de la rétinite Cercle Finance • 17/07/2020 à 15:17









(CercleFinance.com) - Janssen, de Johnson & Johnson, annonce ce jour que sa thérapie génique a donné des résultats prometteurs dans le cadre d'un essai clinique de stade précoce sur des patients atteints de rétinite pigmentaire liée à l'X. Selon les données à six mois d'un essai de phase 1/2 en cours, les doses faibles et intermédiaires du produit expérimental étaient généralement bien tolérées et ont entraîné une amélioration significative de la vision. Il n'y a actuellement aucun traitement approuvé pour cette maladie.

