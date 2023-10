Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

J&J: données positives pour l'anti-dépresseur en spray nasal information fournie par Cercle Finance • 05/10/2023 à 13:01

(CercleFinance.com) - J&J rapporte qu'une étude publiée dans le New England Journal of Medicine a révélé que les patients recevant un spray nasal Spravato® (eskétamine) pour traiter la dépression résistante au traitement (TRD) étaient 1,54 fois plus susceptibles d'atteindre une rémission après huit semaines que ceux traités avec la quétiapine à libération prolongée (XR).



Ils étaient également 1,55 fois plus susceptibles de ne pas rechuter jusqu'à 32 semaines après avoir obtenu une rémission à la semaine 8.



J&J rappelle que Spravato® est indiqué en association avec un antidépresseur oral pour traiter les adultes atteints de TRD et pour traiter les symptômes dépressifs chez les adultes atteints de trouble dépressif majeur (TDM) accompagnés de pensées ou d'actions suicidaires.



'Ce vaste essai comparatif fournit aux médecins des données importantes à prendre en compte dans la prise en charge de la dépression résistante au traitement en comparant l'efficacité à court et à long terme de Spravato® à un antipsychotique oral', a déclaré Reina Benabou, vice-président des affaires médicales, neurosciences chez Janssen Scientific Affairs.