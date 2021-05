Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client J&J : données positives pour Erleada Cercle Finance • 26/05/2021 à 17:13









(CercleFinance.com) - Les sociétés pharmaceutiques Janssen de Johnson & Johnson ont présenté aujourd'hui de nouvelles données au sujet de l'Erleada, associé à un traitement de privation androgénique (ADT), chez les patients atteints d'un cancer de la prostate métastatique sensible à la castration (mCSPC). Selon ces nouvelles données, cette thérapie incluant Erleada a permis d'observer un bénéfice significatif de survie globale à long terme , sans impact sur la qualité de vie des patients, ni aggravation des effets secondaires, par rapport aux patients ayant reçu l'ADT accompagné d'un placebo, indique J&J. Ces données complètes seront présentées à la réunion annuelle 2021 de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO), du 4 au 8 juin (résumé n ° 5068).

