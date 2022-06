J&J: données mises à jour sur le teclistamab information fournie par Cercle Finance • 06/06/2022 à 12:58

(CercleFinance.com) - Les sociétés pharmaceutiques Janssen de Johnson & Johnson ont annoncé hier une mise à jour des résultats d'efficacité et d'innocuité d'une étude de phase 1/2 sur le teclistamab, un anticorps bispécifique expérimental à l'étude chez des patients atteints de myélome multiple récidivant ou réfractaire (RRMM) qui ont reçu au moins trois lignes antérieures de la thérapie.



' La mise à jour de l'étude suggère que les patients atteints de myélome multiple récidivant ou réfractaire recevant du teclistamab ont obtenu une réponse profonde qui était également durable ', a déclaré Ajay K. Nooka, professeur agrégé d'hématologie et d'oncologie médicale à l'Emory School of Médecine et investigateur principal de l'étude. 'Ces données à plus long terme, notamment le taux de réponse global et la survie sans progression, sont encourageantes dans cette population de patients lourdement pré-traités.'



Les données ont été présentées dans le cadre d'une session orale lors de la réunion annuelle 2022 de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO).