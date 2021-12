Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client J&J: données encourageantes pour le vaccin en Afrique du Sud information fournie par Cercle Finance • 30/12/2021 à 13:45









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson annonce de nouveaux résultats préliminaires de l'étude de phase 3b Sisonke en Afrique du Sud, qui a montré une efficacité de 85% d'une injection de rappel homologue de son vaccin contre la Covid-19 contre les hospitalisations lorsque le variant Omicron domine.



L'étude, menée par le South African Medical Research Council (SAMRC) 's'ajoute au corpus croissant de preuves qui montrent que l'efficacité du vaccin reste forte et stable au fil du temps, y compris contre les variantes en circulation telles qu'Omicron et Delta', selon J&J.



Une autre analyse, menée par le Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC), démontre qu'un rappel hétérologue du vaccin J&J chez les personnes ayant initialement reçu BNT162b2 génère une augmentation de 41 fois des réponses aux anticorps neutralisants.





