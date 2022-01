Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client J&J: dividende de 1,06 $ par action au 1er trimestre 2022 information fournie par Cercle Finance • 04/01/2022 à 14:38









(CercleFinance.com) - Le conseil d'administration de Johnson & Johnson annonce un dividende de 1,06 dollar par action ordinaire de la société, au titre du premier trimestre de l'exercice 2022.



Le dividende est payable le 8 mars 2022 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 22 février 2022.





Valeurs associées JOHNSON&JOHNSON NYSE 0.00%