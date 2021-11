Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client J&J : discussions avec Aspen sur la licence du vaccin Covid information fournie par Cercle Finance • 30/11/2021 à 16:56









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson annonce que les discussions ont atteint 'un stade avancé' avec le laboratoire sud africain Aspen SA Operations en vue d'un éventuel accord de licence pour son vaccin COVID-19. Les parties continuent de travailler à un accord définitif s'appuyant sur leur collaboration de fabrication existante. Un accord permettrait à Aspen de produire sous marque Aspen le premier vaccin COVID-19 à être fabriqué et vendu par une entreprise africaine, en Afrique et pour les personnes vivant en Afrique. Actuellement, les taux de vaccination contre le COVID-19 sont nettement inférieurs en Afrique par rapport à ceux observés dans les pays à revenu élevé.

Valeurs associées JOHNSON&JOHNSON NYSE -1.42%