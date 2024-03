Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client J&J: désignation 'Fast Track' pour le nipocalimab information fournie par Cercle Finance • 27/03/2024 à 16:30









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson (J&J) a annoncé aujourd'hui que la Food and Drug Administration (FDA) des Etats-Unis avait accordé la désignation Fast Track (FTD) au nipocalimab afin de réduire le risque de FNAIT chez les femmes au cours de la grossesse.



Le laboratoire rappelle que la FNAIT est une maladie rare et grave qui survient lorsque le système immunitaire d'une personne enceinte attaque par erreur les plaquettes d'un foetus en développement. 'Cette réponse immunitaire peut entraîner une altération de la capacité de coagulation et des saignements, posant un risque important pour le foetus ou le nouveau-né', ajoute J&J.



Pour rappel, la désignation 'Fast Track' de la FDA permet d'examiner dans des délais plus courts les médicaments ayant le potentiel de répondre aux besoins médicaux non satisfaits pour des maladies graves ou potentiellement mortelles.





