J&J: des résultats prometteurs dans la maladie de Crohn

(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson a annoncé jeudi que son anticorps monoclonal Tremfya avait démontré sa supériorité face au Stelara, un autre de ses médicaments, lors d'un essai clinique de phase 3 consacré à la maladie de Crohn.



D'après J&J, son immunothérapie s'est révélée supérieure au placebo et au Stelara dans les deux modes d'administration testés (200 mg toutes les quatre semaines et 100 mg toutes les huit semaines).



L'étude portait sur des patients adultes atteints d'une forme modérée à sévère de la maladie.



Pour le professeur Remo Panaccione de l'Université de Calgary et investigateur principal de l'essai, ces résultats sont 'prometteurs' pour les patients qui subissent des symptômes persistants après l'échec de précédentes thérapies.



Tremfya est déjà approuvé dans plusieurs pays dans le traitement du psoriasis en plaques, chez les adultes qui sont candidats à un traitement systémique ou à une photothérapie, et dans celui de l'arthrite psoriatique.





Valeurs associées JOHNSON&JOHNSON 146,60 USD NYSE +0,67%