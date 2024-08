Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client J&J: DePuy Synthes présente le système MatrixSTERNUM information fournie par Cercle Finance • 30/08/2024 à 11:37









(CercleFinance.com) - J&J fait savoir que sa société DePuy Synthes a lancé le système de fixation MatrixSTERNUM, conçu pour stabiliser la paroi thoracique après des chirurgies cardiaques ou thoraciques.



Ce système offre une force de verrouillage plus élevée, une fixation plus rapide et des plaques plus fines comparé aux produits concurrents.



Chaque année, environ 200 000 personnes aux États-Unis subissent une chirurgie de pontage coronarien, soulignant le besoin d'innovations pour améliorer la guérison et réduire les complications.



Le MatrixSTERNUM est désormais disponible à l'échelle nationale, offrant aux chirurgiens une nouvelle option pour ces interventions.





