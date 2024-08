Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client J&J: DePuy Synthes lance les plaques anatomiques TriLEAP information fournie par Cercle Finance • 08/08/2024 à 17:25









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson MedTech fait savoir que DePuy Synthes, la société orthopédique de Johnson & Johnson, a lancé son système de plaques anatomiques pour les membres inférieurs TriLEAP, un système complet avec des plaques en titane à profil bas spécifiques à la procédure, conçu pour le pied et les chirurgiens de la cheville.



Le système TriLEAP couvre une large gamme de procédures de reconstruction et de traumatologie de l'avant-pied et du médio-pied pour la fixation et la fusion des os et des fragments osseux chez les adultes et les adolescents.



Les systèmes de plaques de pied et de cheville sont utilisés dans des procédures telles que les oignons (hallux valgus), les ostéotomies, les fusions et les fractures du pied ou de la cheville.







Valeurs associées JOHNSON&JOHNSON 159,89 USD NYSE +0,62%