J&J: demande d'AMM en UE pour le Rybrevant

(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson annonce avoir sollicité une autorisation de mise sur le marché (AMM) auprès de l'Agence européenne des médicaments (EMA) visant à obtenir l'approbation du lazertinib + Rybrevant (amivantamab) pour le traitement de première intention du patients adultes atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) avancé avec des mutations EGFR.



' Malgré des avancées significatives dans le traitement du cancer du poumon non à petites cellules muté par EGFR, le taux de survie sans progression avec les traitements de première intention actuels reste faible ', explique Catherine Taylor, vice-présidente des affaires médicales EMEA, stratégie du domaine thérapeutique, Janssen-Cilag AG.



Le laboratoire met en avant une étude de phase III ayant montré que l'association amivantamab + lazertinib comme traitement de première intention des patients atteints d'un CPNPC localement avancé ou métastatique muté par EGFR avait montré 'une amélioration statistiquement cliniquement significative de la survie sans progression (SSP) par rapport à l'osimertinib'.





