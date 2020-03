Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client J&J : collabore avec Evolve pour l'eczéma infantile Cercle Finance • 27/03/2020 à 16:02









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson collabore avec la société de biotechnologie californienne Evolve BioSystems pour mener une étude clinique chez les enfants à risque de développer une dermatite atopique, communément appelée eczéma. L'étude évaluera les effets de l'introduction d'une bactérie intestinale spécifique dans l'inhibition de l'apparition de la dermatite atopique, le trouble cutané pédiatrique le plus répandu, au cours de la première année de vie. Les enquêteurs inscriront des nourrissons âgés de moins de 15 jours présentant une prédisposition génétique à des conditions allergiques et leur administreront soit des doses uniques quotidiennes d'une bactérie intestinale spécifique, soit un placebo pendant une période de 12 semaines. Les patients seront ensuite surveillés pour détecter des signes de dermatite atopique, d'éruption cutanée, d'érythème fessier et de démangeaisons au cours des 2 prochaines années.

