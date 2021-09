Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client J&J : cède près de 2%, un broker abaisse son conseil information fournie par Cercle Finance • 07/09/2021 à 17:22









(CercleFinance.com) - Le laboratoire J&J cède près de 2% à New York, pénalisé par une analyse de Morgan Stanley qui a dégradé ce mardi sa recommandation sur le titre, passant de 'surpondérer' à 'pondérer en ligne', avec un objectif de cours maintenu à 187 dollars. S'il reconnaît que l'équipe de management du géant américain de la santé sait comment générer de solides résultats financiers, l'intermédiaire dit percevoir peu d'éléments de nature à doper le cours de Bourse à moyen terme. 'Le prochain événement important est la journée Pharma du 18 novembre prochain, au cours de laquelle J&J détaillera son 'pipeline' de produits et les médicaments candidats disposant du plus grand potentiel', souligne-t-il. 'Mais nous n'anticipons aucune annonce majeure susceptible de faire grimper la valeur', prévient Morgan Stanley.

Valeurs associées JOHNSON&JOHNSON NYSE -1.74%