J&J : Bruxelles approuve Darzalex dans le myélome multiple

Cercle Finance • 21/01/2020 à 14:40









(CercleFinance.com) - Janssen, une filiale de Johnson & Johnson, a annoncé mardi avoir reçu de la Commission européenne une autorisation de mise sur le marché pour le Darzalex dans le traitement du myélome multiple. Le feu vert de Bruxelles concerne l'utilisation du Darzalex en association avec le bortézomib, la thalidomide et la dexaméthasone pour le traitement des patients atteints d'un myélome multiple nouvellement diagnostiqué et qui sont admissibles à une autogreffe de cellules souches. Cette approbation marque, pour cette catégorie de patients, la première occasion d'être traités avec un anticorps monoclonal. Le Darzalex, un produit biologique d'un nouveau genre, cible un gène fortement exprimé sur les cellules du myélome multiple, quel que soit le stade de la maladie. Le médicament induit la mort des cellules tumorales par de nombreux mécanismes d'action à médiation immunitaire. Il s'agit du premier nouveau traitement proposé depuis plus de six ans pour ce type de patients.

Valeurs associées JOHNSON&JOHNSON NYSE +0.28%