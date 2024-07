Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client J&J: BPA ajusté trimestriel en hausse de 10,2% information fournie par Cercle Finance • 17/07/2024 à 12:58









(CercleFinance.com) - J&J annonce que ses ventes ont atteint 22,44 milliards de dollars au 2e trimestre, en hausse de 4,3% par rapport à la même période un an plus tôt.



Le laboratoire publie un bénéfice net ajusté de 6,84 milliards de dollars, en hausse de 1,6% ainsi qu'un BPA ajusté de 2,82$ (+10,2%).



La société rehausse par ailleurs ses prévisions de ventes opérationnelles pour 2024, tablant désormais sur des ventes comprises entre 89,2 et 89,6 milliards de dollars (vs 88,7 à 89,1 Mds$ précédemment), reflétant l'acquisition de Shockwave Medical.



Les prévisions de BPA ajusté pour 2024 sont légèrement revues à la baisse: le BPA ajusté 2024 est attendu entre 9,97 et 10,07$ vs entre 10,57 et 10,72$ précédemment, notamment en raison des coûts associés aux récentes acquisitions stratégiques.





