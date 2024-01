Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client J&J: BPA ajusté en hausse de 11,1% en 2023 information fournie par Cercle Finance • 23/01/2024 à 12:39









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson (J&J) annonce que ses ventes ont atteint 85,1 Mds$ au titre de l'exercice 2023, en hausse de 6,5% en un an.



Le bénéfice net annuel ressort à 13,2 Mds$ en recul de 18,6%, soit un BPA de 5,2$ en repli de 15,3%.

En données ajustées, le bénéfice net ressort à 25,4 Mds$ (+6,8%) pour un BPA de 9,92$ (+11,1%).



Au 4e trimestre, les ventes sont ressorties en hausse de 7,3%, à 21,4 Mds$, tandis que le BPA ajusté s'est établi à 2,29$ (+11,7%).



Le laboratoire a par ailleurs confirmé sa guidance 2024, ciblant une croissance des ventes comprise entre 5 et 6% et un BPA ajusté compris entre 10,55 et 10,75$.







