J&J: bons résultats du guselkumab combiné au golimumab

(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson annonce qu'une étude clinique sur la thérapie combinée guselkumab-golimumab montrent que les adultes atteints de rectocolite hémorragique modérément à sévèrement active ont maintenu des taux plus élevés de rémission.



Ainsi, le taux de rémission clinique était de 47,9% chez les patients ayant reçu le traitement d'induction combiné par le guselkumab et le golimumab, comparativement à l'un ou l'autre traitement seul (31% et 20,8%, respectivement) à la 38e semaine.





