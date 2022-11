J&J: bénéfices multiples pour Tremfya information fournie par Cercle Finance • 10/11/2022 à 16:52

(CercleFinance.com) - Les sociétés pharmaceutiques Janssen de Johnson & Johnson ont annoncé aujourd'hui qu'une nouvelle analyse post-hoc d'une étude de phase III a montré que des améliorations cliniques précoces (soit la semaine 8) chez les patients adultes atteints le rhumatisme psoriasique actif traité avec Tremfya® (guselkumab) avaient aussi entraîné une amélioration significative de la qualité de vie liée à la santé des patients pendant deux ans.



Les personnes atteintes de rhumatisme psoriasique actif peuvent rencontrer des problèmes de santé physique et mentale qui peuvent interférer avec leur vie quotidienne et avoir un impact sur leur travail et leurs relations, indique le laboratoire.



L'analyse a montré que les améliorations cliniquement significatives de la fatigue observées à un an chez les patients traités par Tremfya ont été améliorées pendant deux ans.



'Dans ces analyses, nous voyons que la réalisation de progrès cliniques précoces dans des domaines de symptômes distincts peut démontrer des gains futurs dans la qualité de vie liée à la santé et l'amélioration de la fatigue, ce qui souligne le rôle important que joue cette thérapie dans la gestion des symptômes multiples et complexes de la maladie', a déclaré Philip J. Meased du Centre médical suédois et du Providence St. Joseph Health and University de Washington à Seattle, Washington.