J&J : avis favorable du CHMP pour le Ponvory

Cercle Finance • 26/03/2021 à 15:56









(CercleFinance.com) - Les sociétés pharmaceutiques Janssen de Johnson & Johnson ont annoncé aujourd'hui que le comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) a émis un avis favorable recommandant l'autorisation de mise sur le marché de Ponvory (ponesimod) pour le traitement des patients adultes atteints de sclérose en plaques cyclique (RMS). 'Les formes récurrentes de sclérose en plaques (SEP) ont des symptômes variés et souvent imprévisibles, posant un fardeau humain, sociétal et économique unique', a déclaré Catherine Taylor, vice-présidente chez Johnson & Johnson Middle East. 'S'il est approuvé par la Commission européenne, le ponesimod a le potentiel d'aider davantage de personnes atteintes de formes récurrentes de SEP', a-t-elle ajouté.

