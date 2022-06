Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client J&J: avis favorable de l'UE pour un anti-leucémique information fournie par Cercle Finance • 24/06/2022 à 16:01









(CercleFinance.com) - Janssen Pharmaceutical, une filiale de Johnson & Johnson, a annoncé vendredi que les experts de l'Agence européenne du médicament (EMA) avaient recommandé vendredi une autorisation de mise sur Imbruvica (ibrutinib) dans le traitement de la leucémie lymphoïde chronique.



Le comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'EMA a recommandé l'homologation de ce médicament à prise orale en combinaison avec le venetoclax chez les patients adultes n'ayant pas été traités précédemment.



Un feu vert de Bruxelles viendrait élargir la gamme thérapeutique de ce comprimé à dose quotidienne qui bloque la protéine de tyrosine kinase de Bruton (BTK) sur lesquelles s'appuient les cellules cancéreuses afin de se multiplier.



L'Imbruvica (ibrutinib) - développé et commercialisé en collaboration avec Pharmacyclics et AbbVie - est déjà approuvé dans l'Union européenne depuis 2014, notamment pour le traitement de certains cancers du sang.





