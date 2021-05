Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client J&J : aux côtés de l'OMS contre Ebola, en Afrique de l'Ouest Cercle Finance • 13/05/2021 à 15:25









(CercleFinance.com) - J&J a annoncé aujourd'hui que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et le gouvernement du Sierra Leone avaient commencé à administrer son schéma de vaccination contre Ebola, dans le cadre d'un programme de l'OMS visant à prévenir la propagation de la maladie en Afrique de l'Ouest. Le laboratoire souligne que son schéma vaccinal, développé par les sociétés pharmaceutique Jenssen en collaboration avec Bavarian Nordic a été offert à l'OMS. J&J rapporte par ailleurs que les autorités sanitaires guinéennes ont officiellement déclaré une nouvelle épidémie d'Ebola en février 2021, après que le pays a fait face à la première résurgence de cas depuis l'épidémie de 2014-2016. Les données préliminaires étudiées suggèrent que la nouvelle épidémie est causée par la même souche que lors de la première épidémie, note le laboratoire.

Valeurs associées JOHNSON&JOHNSON NYSE +0.01%