Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client J&J : arrêt des essais cliniques sur un vaccin contre le VIH information fournie par Cercle Finance • 31/08/2021 à 13:52









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson a annoncé mardi l'arrêt des essais cliniques sur son vaccin expérimental contre le VIH, faute d'avoir pu en établir l'efficacité. J&J a indiqué ce matin avant l'ouverture des marchés américains qu'il avait décidé de suspendre son étude de phase 2b après l'analyse de premières données montrant que le schéma vaccinal n'offrait pas de protection suffisante contre l'infection. Dans le groupe placebo, 63 des 1109 participantes avaient contracté le virus au bout de 24 mois de suivi, tandis que dans le bras principal étudiant les effets du vaccin, 51 des 1079 participantes ont été contaminées. L'essai se concentrait sur une population de jeunes femmes en Afrique subsaharienne jugées à haut risque de contracter le VIH.

Valeurs associées JOHNSON&JOHNSON NYSE +0.01%