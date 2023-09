Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client J&J: arrêt d'une étude de phase 3 sur le macitentan 75mg information fournie par Cercle Finance • 07/09/2023 à 12:21









(CercleFinance.com) - Les sociétés pharmaceutiques Janssen de Johnson & Johnson ont annoncé aujourd'hui leur décision d'arrêter l'étude de phase 3 évaluant le macitentan 75 mg chez des patients atteints d'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique (CTEPH) pour cause de 'futilité', un terme utilisé lorsqu'un laboratoire estime avec une certitude raisonnable que l'étude ne pourra pas aboutir.



La décision d'arrêter l'essai a été prise conformément à une recommandation du comité indépendant de surveillance des données de l'étude suite à une analyse intermédiaire pré-planifiée.



En revanche, l'étude qui vise à établir la supériorité d'une dose de 75 mg de macitentan par rapport à la dose actuellement disponible de 10 mg chez les patients souffrant d'hypertension artérielle pulmonaire se poursuit actuellement comme prévu, précise le laboratoire.





