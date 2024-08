Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client J&J: approbation du Rybrevant dans l'UE information fournie par Cercle Finance • 27/08/2024 à 16:00









(CercleFinance.com) - J&J fait savoir que Janssen-Cilag International NV a obtenu l'approbation européenne pour Rybrevant (amivantamab) combiné avec une chimiothérapie pour traiter le cancer du poumon non à petites cellules avancé avec mutations EGFR Exon 19 ou Exon 21, après échec d'un inhibiteur de la tyrosine kinase.



Les résultats d'une étude de phase III ont montré que cette combinaison avait réduit de 52 % le risque de progression de la maladie ou de décès et améliore la survie sans progression intracrânienne par rapport à la chimiothérapie seule.



Le profil de sécurité est comparable à celui des traitements individuels, avec plus d'événements indésirables graves observés





