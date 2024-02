Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client J&J: approbation du marquage CE pour la plateforme Varipulse information fournie par Cercle Finance • 29/02/2024 à 16:36









(CercleFinance.com) - J&J fait savoir que Biosense Webster (spécialiste mondial du traitement de l'arythmie cardiaque et faisant partie de Johnson & Johnson MedTech) a annoncé aujourd'hui l'approbation du marquage CE européen de la plateforme Varipulse pour le traitement de la fibrillation auriculaire (FA) paroxystique récurrente réfractaire aux médicaments symptomatiques par ablation par champ pulsé (PFA).



L'innocuité et l'efficacité de la plateforme ont été étudiées dans le cadre de l'essai inspIRE, qui a inclus 186 patients au Canada et en Europe.



'L'approbation du marquage CE de la plateforme Varipulse représente une avancée significative dans la technologie d'ablation par cathéter, permettant aux électrophysiologistes de proposer aux patients en Europe un traitement d'ablation par champ pulsé avec cartographie 3D intégrée en temps réel', a déclaré Tom De Potter, directeur associé du Centre Cardiovasculaire de l'Hôpital OLV d'Alost (Belgique).







