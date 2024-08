Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client J&J: approbation du Balversa en cancer de la vessie en UE information fournie par Cercle Finance • 26/08/2024 à 10:47









(CercleFinance.com) - Janssen-Cilag International NV, une filiale de Johnson & Johnson, a annoncé que la Commission européenne avait approuvé Balversa (erdafitinib) pour le traitement oral quotidien du carcinome urothélial métastatique ou non résécable chez les adultes.



Le cancer de la vessie est très répandu en Europe, avec une augmentation significative des cas ces dernières années.



L'erdafitinib est une thérapie ciblée qui a montré une amélioration notable de la survie globale et sans progression par rapport à la chimiothérapie, selon les résultats d'une étude de Phase 3.



L'approbation met en lumière l'importance des tests FGFR pour personnaliser les traitements et la nécessité d'une approche pluridisciplinaire pour optimiser les soins.





Valeurs associées JOHNSON&JOHNSON 164,10 USD NYSE +1,07%