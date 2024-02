Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client J&J: approbation de la FDA pour Tecvayli dans le myélome information fournie par Cercle Finance • 21/02/2024 à 16:50









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson a fait savoir hier soir que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis avait approuvé une demande autour du Tecvayli (teclistamab-cqyv) avec une fréquence d'administration réduite de 1,5 mg/kg toutes les deux semaines (Q2W) pour certains patients atteints d'un myélome multiple récidivant ou réfractaire (MMRR).



Le laboratoire rappelle qu'il existe un besoin non satisfait persistant chez les patients atteints de myélome multiple et que cette approbation permettra une flexibilité accrue pour les patients.



Administré par voie sous-cutanée, Tecvayli a été le premier anticorps bispécifique ciblant l'antigène de maturation des cellules B (BCMA) sur les cellules de myélome multiple et le CD3 sur les cellules T pour activer une réponse immunitaire.



'L'approbation d'aujourd'hui d'une administration bihebdomadaire pour les patients éligibles permettra en outre aux cliniciens de répondre aux besoins individuels des patients qui peuvent souhaiter une flexibilité dans leurs programmes de dosage ', a déclaré Rachel Kobos, vice-présidente, recherche et développement en oncologie, Johnson & Johnson Innovative Medicine.





