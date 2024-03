Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client J&J: approbation de la FDA pour Edurant Ped dans le VIH information fournie par Cercle Finance • 20/03/2024 à 10:15









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson a annoncé aujourd'hui que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis avait approuvé Edurant Ped (rilpivirine) pour le traitement du VIH-1 en association avec d'autres thérapies antirétrovirales (ARV) chez les enfants naïfs de traitement âgés d'au moins 2 ans et pesant entre 14 et 25 kg.



Cette approbation s'appuie sur l'engagement de longue date de Johnson & Johnson à garantir que les personnes vivant avec le VIH, y compris les enfants, disposent d'options de traitement qui peuvent fonctionner pour elles.



' Même si la population de jeunes enfants vivant avec le VIH est petite, des options de traitement supplémentaires restent essentielles pour garantir que chaque personne vivant avec le VIH puisse bénéficier d'un schéma thérapeutique qui lui convient', a commenté Penny Heaton, M.D., responsable du domaine thérapeutique mondial, maladies infectieuses. et vaccins chez Johnson & Johnson.





