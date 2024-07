Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client J&J: approbation de la FDA dans le myélome multiple information fournie par Cercle Finance • 31/07/2024 à 16:10









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson a annoncé que la FDA avait approuvé le Darzalex Faspro en combinaison avec le bortézomib, la lénaalidomide et la dexaméthasone (D-VRd) pour le traitement initial et la consolidation chez les patients atteints de myélome multiple nouvellement diagnostiqué (NDMM) et éligibles à une greffe autologue de cellules souches.



Cette approbation repose sur les résultats d'une étude de phase III montrant que le traitemetn D-VRd améliorait significativement la survie sans progression par rapport au régime VRd traditionnel, avec une réduction du risque de progression ou de décès de 60 %.



Les taux de négativité de la maladie résiduelle minimale (MRD) sont également plus élevés avec D-VRd. Le nouveau traitement offre ainsi une meilleure profondeur de réponse et des rémissions prolongées.







