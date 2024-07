Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client J&J: approbation complète pour Sirturo dans la tuberculose information fournie par Cercle Finance • 03/07/2024 à 12:02









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson a annoncé que la FDA avait accordé une approbation complète à Sirturo (bedaquiline) pour traiter la tuberculose pulmonaire résistante chez les patients âgés de 5 ans et plus.



Cette approbation supprime les restrictions de l'approbation accélérée de 2012. La Commission européenne a également accordé une approbation complète.



Les approbations sont basées sur une étude de phase 3 montrant une amélioration significative des résultats de traitement avec un régime contenant de la bedaquiline par rapport aux régimes avec des injectables.



Sirturo est désormais un élément clé des lignes directrices de l'OMS pour la tuberculose résistante aux médicaments.



Johnson & Johnson s'engage à rendre ce médicament accessible dans les pays à revenu faible et intermédiaire, avec plus de 845 000 cures expédiées à 160 pays.





