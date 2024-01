Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client J&J: acquisition d'Ambrx pour deux milliards de dollars information fournie par Cercle Finance • 08/01/2024 à 14:12









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson a annoncé lundi avoir trouvé un accord en vue de faire l'acquisition d'Ambrx Biopharma, un spécialiste des anticorps conjugués, pour un montant de l'ordre de deux milliards de dollars en numéraire.



Dans un communiqué, J&J explique avoir l'intention de collaborer avec Ambrx avec l'objectif d'accélérer l'étude clinique de phase 1/2 consacrée à ARX517, son principal candidat, dans le traitement du cancer avancé de la prostate.



Au-delà de l'ARX517, évalué dans le cancer métastatique de la prostate résistant à la castration, le portefeuille d'Ambrx Biopharma est également composé de l'ARX788 dans le cancer du sein métastatique dit 'HER2 positif' et de l'ARX305 dans le carcinome rénal.



Les conjugués anticorps-médicaments associent un anticorps capable d'identifier les cellules cancéreuses et un médicament cytotoxique associé pouvant être délivré directement au coeur de la cellule tumorale ciblée.





Valeurs associées JOHNSON&JOHNSON NYSE 0.00%