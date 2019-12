Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client J&J : achète la participation restante dans Verb Surgical Cercle Finance • 20/12/2019 à 14:55









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson a annoncé vouloir acquérir le reste des actions de la société de dispositifs médicaux Verb Surgical à la suite d'une collaboration stratégique réussie avec Alphabet. En 2015, J&J a créé Verb Surgical en collaboration avec Verily, anciennement Google Life Sciences, dans le but de développer une plateforme chirurgicale basée sur la robotique et la technologie des dispositifs médicaux pour les salles d'opération. Johnson & Johnson a déclaré vouloir combiner la robotique, la visualisation améliorée, l'instrumentation avancée, l'apprentissage automatique, l'analyse des données et une connectivité de bout en bout puissante pour renforcer son portefeuille de chirurgie numérique. La transaction devrait être conclue au premier semestre 2020. Les conditions financières de l'accord n'ont pas été divulguées.

