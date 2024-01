Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client J&J: accord de règlement dans la crise des opioïdes information fournie par Cercle Finance • 23/01/2024 à 16:43









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson et ses sociétés pharmaceutiques Janssen basées aux États-Unis annoncé hier être parvenu à un accord de règlement avec l'État de Washington et ses subdivisions participantes mettant fin à tous les litiges en cours dans l'État au sujet de la crise des opioïdes, ainsi que tous les litiges intentés par les procureurs généraux des États-Unis.



Le règlement de 149,5 millions de dollars sera prélevé sur le règlement à l'échelle nationale annoncé en 2021 et soutiendra les efforts des communautés dans la lutte contre la crise des opioïdes dans l'État de Washington.



Le laboratoire précise que ce règlement ne constitue pas un aveu de responsabilité ou d'acte répréhensible et qu'il continuera à se défendre contre 'tout litige que l'accord final ne résoudra pas'.



J&J maintient d'ailleurs que ses actions liées à la commercialisation et à la promotion d'importants médicaments opioïdes sur ordonnance étaient 'appropriées et responsables' et que les ventes des Duragesic, Nucynta et Nycynta ER représentaient moins de 1% du total des prescriptions d'opioïdes dans l'État de Washington et aux États-Unis depuis leur lancement.





