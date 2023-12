Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client J&J: accord de licence avec le coréen LegoChem dans les ADC information fournie par Cercle Finance • 27/12/2023 à 16:41









(CercleFinance.com) - LegoChem Biosciences a annoncé hier la conclusion d'un accord de licence exclusif avec Janssen Biotech selon lequel le laboratoire sud-coréen va accorder à la filiale de J&J les droits sur l'un de ses anticorps conjugués (ADC).



Selon les termes de l'accord, Innate a reçu un paiement initial de 100 millions de dollars et pourra toucher jusqu'à 200 millions de dollars supplémentaires en cas d'exercice de l'option portant sur le LCB84.



En tenant compte des paiements d'étape liés au développement, aux questions réglementaires et aux aspects commerciaux, LegoChem estime qu'il pourrait recevoir des redevances totales de 1,7 milliard de dollars sur les potentielles ventes du produit.



Le LCB84, qui fait actuellement l'objet d'essais cliniques de phase 1/2 clinical aux Etats-Unis, se caractérise par un mécanisme d'action différencié puisqu'il vise l'antigène Trop2, fortement exprimé dans les cellules cancéreuses.





