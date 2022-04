Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client J&J: accord de 77M$ avec l'Alabama dans la crise des opiacés information fournie par Cercle Finance • 20/04/2022 à 11:29









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson annonce être parvenu à un accord de règlement avec l'État de l'Alabama dans le cadre des réclamations contre la société liées à la crise des opiacés.



Cet accord de règlement de 77 M$ permet à J&J de se retirer du procès en cours dans l'État.



La société précise toutefois que 'ce règlement ne constitue pas une admission de responsabilité ou d'acte répréhensible' et que J&J 'continuera à se défendre contre tout litige que l'accord final ne résoudra pas'.





Valeurs associées JOHNSON&JOHNSON NYSE +3.12%