Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client J&J : accord avec le gouvernement US sur le vaccin anti-Covid Cercle Finance • 05/08/2020 à 15:28









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson a annoncé mercredi que sa filiale biopharmaceutique Janssen avait conclu avec le gouvernement américain un accord en vue de la fourniture de 100 millions de doses de son vaccin expérimental contre le Covid-19. J&J précise que l'accord de livraison concernant le vaccin, baptisé 'Ad26.COV2.S', entrera en vigueur une fois que celui-ci aura été approuvé par la Food and Drug Administration (FDA), l'autorité de santé américaine. Le groupe souligne que l'Autorité pour la recherche-développementvavancée dans le secteur biomédical (BARDA), une émanation du Département américain de la santé, s'est engagée, en collaboration avec le Département de la Défense, à verser plus d'un milliard de dollars dans le cadre du projet. Johnson & Johnson note que le contrat prévoit une option supplémentaire concernant la livraison de 200 millions de doses supplémentaires. Le projet de vaccin Ad26.COV2.S fait actuellement l'objet de tests cliniques de Phase 1/2a chez des volontaires sains aux Etats-Unis et en Belgique.

Valeurs associées JOHNSON&JOHNSON NYSE +0.67%