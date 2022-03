Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client J&J: accord avec Aspen en Afrique du Sud sur le vaccin Covid information fournie par Cercle Finance • 09/03/2022 à 12:50









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson a annoncé hier soir la conclusion d'un accord historique entre Janssen Pharmaceuticals et la société sud-africaine Aspen SA Operations dans le but de permettre la fabrication et la mise à disposition d'un vaccin Covid-19 par une société africaine, à destination des Africains.



Actuellement, environ 12 % seulement des Africains sont entièrement vaccinés, ce qui est bien en deçà de l'objectif de l'Organisation mondiale de la santé de 70 % de couverture de la population pour tous les pays, indique la laboratoire.



Cet accord devrait donc permettre d'augmenter la couverture vaccinale sur le continent et donc de réduire le risque d'émergence de nouvelles variantes du SRAS-CoV-2.





