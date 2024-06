Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client J&J: 50M d'élèves aidés via le programme 'Sight for Kids' information fournie par Cercle Finance • 24/06/2024 à 15:35









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson, en partenariat avec la 'Lions Clubs International Foundation', a réussi à fournir des services complets de santé oculaire à plus de 50 millions d'élèves dans des communautés défavorisées en Amérique du Nord, en Afrique, en Asie et en Europe grâce à son programme Sight for Kids.



Cette initiative vise à traiter les problèmes de vision chez les enfants en offrant des dépistages oculaires gratuits, des éducations, des traitements, des chirurgies et des lunettes.



Actif depuis 2002, le programme a eu un impact significatif sur les résultats éducatifs et le développement social en assurant une vision claire aux étudiants.



À l'avenir, Sight for Kids prévoit d'étendre son action à de nouvelles régions telles qu'Atlanta et Hong Kong, renforçant ainsi son impact mondial dans l'amélioration de la santé visuelle des enfants.





